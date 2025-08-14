Insulti razzisti contro Tel, Tottenham furioso: "Disgustati da questi vigliacchi"

Tottenham al fianco di Mathys Tel: "Coloro che lo insultano non sono altro che vigliacchi"

"Siamo al tuo fianco, Mathys", parola del Tottenham. "Siamo disgustati dagli insulti razzisti che Mathys Tel ha ricevuto sui social media dopo la sconfitta di ieri sera in Supercoppa Uefa", ha sottolineato il club nella nota apparsa in queste ore, all'indomani della finale persa ai rigori contro il Psg di Luis Enrique. "Mathys ha mostrato coraggio e audacia facendosi avanti e calciando un rigore, coloro che lo insultano non sono altro che vigliacchi, - ha precisato con forza la società del North London - che si nascondono dietro nomi utente e profili anonimi per esprimere le loro opinioni abominevoli". Il Tottenham, intanto, ha assicurato che collaborerà con le autorità e le piattaforme social affinché venga adottata "la misura più forte possibile contro qualsiasi individuo che saremo in grado di identificare".