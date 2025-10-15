Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Tottenham, ufficiale il ritorno di Paratici: "Felice di essere in un club che amo"

Dopo l'esperienza dal 2021 al 2023, l'ex Juve è nuovamente il direttore sportivo. Sarà affiancato da Johan Lange
2 min

Fabio Paratici è nuovamente il direttore sportivo del Tottenham. L'annuncio è arrivato dallo stesso club inglese attraverso un comunicato ufficiale. Dopo il proprio lavoro negli Spurs nel biennio 2021-23, l'ex dirigente della Juventus torna in Inghilterra. Sarà affiancato da Johan Lange, al Tottenham dal 2023 dopo il lavoro svolto all'Aston Villa e al Copenaghen.

Paratici di nuovo al Tottenham: "Non vedo l'ora di riniziare"

"Siamo entusiasti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici al club nel ruolo di direttore sportivo. Fabio lavorerà assieme a Johan Lange, a sua volta promosso a direttore sportivo"Così si apre il comunicato del Tottenham. "Una nuova struttura, progettata per rafforzare la leadership, la collaborazione e la capacità di prendere decisioni a lungo termine in tutte le aree del calcio maschile e giovanile. Insieme, guideranno la strategia calcistica maschile e daranno impulso a un nuovo capitolo ambizioso per il Club". Nel comunicato, presenti le dichiarazioni di Paratici: “Sono felice di tornare in un club che amo. Ho collaborato come consulente per diversi mesi e ora non vedo l’ora di tornare a Londra per unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che, lavorando in partnership con Johan, potremo costruire un futuro speciale per il Club e per i nostri tifosi”.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tottenham

Da non perdere

Pedro Porro "svapa" in campoScholes: "Tonali il miglior centrocampista della Premier"