Tottenham, ufficiale il ritorno di Paratici: "Felice di essere in un club che amo"

Fabio Paratici è nuovamente il direttore sportivo del Tottenham. L'annuncio è arrivato dallo stesso club inglese attraverso un comunicato ufficiale. Dopo il proprio lavoro negli Spurs nel biennio 2021-23, l'ex dirigente della Juventus torna in Inghilterra . Sarà affiancato da Johan Lange , al Tottenham dal 2023 dopo il lavoro svolto all'Aston Villa e al Copenaghen.

Paratici di nuovo al Tottenham: "Non vedo l'ora di riniziare"

"Siamo entusiasti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici al club nel ruolo di direttore sportivo. Fabio lavorerà assieme a Johan Lange, a sua volta promosso a direttore sportivo". Così si apre il comunicato del Tottenham. "Una nuova struttura, progettata per rafforzare la leadership, la collaborazione e la capacità di prendere decisioni a lungo termine in tutte le aree del calcio maschile e giovanile. Insieme, guideranno la strategia calcistica maschile e daranno impulso a un nuovo capitolo ambizioso per il Club". Nel comunicato, presenti le dichiarazioni di Paratici: “Sono felice di tornare in un club che amo. Ho collaborato come consulente per diversi mesi e ora non vedo l’ora di tornare a Londra per unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che, lavorando in partnership con Johan, potremo costruire un futuro speciale per il Club e per i nostri tifosi”.