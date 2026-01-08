Frank, che gaffe: il clamoroso dettaglio non sfugge ai tifosi del Tottenham

Frank, che gaffe: l'allenatore del Tottenham beve il caffè da un bicchiere... dell'Arsenal!

Prima del riscaldamento pre-partita, l'allenatore degli Spurs ha bevuto, come di consueto, il suo caffè. Stavolta però, l'ex tecnico del Brentford non si è reso conto che il bicchiere che reggeva tra le mani era 'marchiato' con il logo dell'Arsenal, storici rivali del Tottenham. Una svista imperdonabile per i tifosi e incidente diplomatico solo sfiorato. Resosi infatti conto di quanto stesse accadendo, Thomas Frank si è presentato in fretta e furia nella conferenza stampa post-partita scusandosi con i fan, quasi controvoglia e con una discreta dose di nervosismo: "Sono stati nello spogliatoio nella partita prima della nostra (l'Arsenal ha giocato e vinto al 'Vitality Stadium' il 3 gennaio scorso, ndr). È normale che prendano una tazza e mi diano un espresso, lo faccio prima di ogni partita", ha sottolineato il tecnico del Tottenham che, poco dopo, ha posto l'accento su un altro aspetto che non è proprio riuscito a digerire: "Penso che in realtà sia un po' triste nel calcio che mi debbano fare una domanda su un bicchiere del caffè".