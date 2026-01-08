Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Frank, che gaffe: il clamoroso dettaglio non sfugge ai tifosi del Tottenham

L'allenatore degli Spurs nel mirino dei fan dopo il beffardo ko di Bournemouth: si è dovuto scusare in conferenza stampa. Ecco cosa è successo
3 min
TagsPremier LeagueTottenhamfrank

BOURNEMOUTH (INGHILTERRA) - Prosegue il momento complicato in casa Tottenham. Gli 'Spurs' infatti non sanno più vincere: dopo i due pareggi di fila con Brentford e Sunderland, i campioni in carica dell'Europa League cadono 3-2 al 'Vitality Stadium' contro i padroni di casa del Bournemouth: decisivo il gol al 95' di Semenyo, promesso sposo del Manchester City. A far infuriare i tifosi dei 'Lilywhites' non è stato tanto il risultato maturato con le 'Cherries' ma l'incredibile gaffe - diventata virale sul web - del loro allenatore, Thomas Frank.

Frank, che gaffe: l'allenatore del Tottenham beve il caffè da un bicchiere... dell'Arsenal!

Prima del riscaldamento pre-partita, l'allenatore degli Spurs ha bevuto, come di consueto, il suo caffè. Stavolta però, l'ex tecnico del Brentford non si è reso conto che il bicchiere che reggeva tra le mani era 'marchiato' con il logo dell'Arsenal, storici rivali del Tottenham. Una svista imperdonabile per i tifosi e incidente diplomatico solo sfiorato. Resosi infatti conto di quanto stesse accadendo, Thomas Frank si è presentato in fretta e furia nella conferenza stampa post-partita scusandosi con i fan, quasi controvoglia e con una discreta dose di nervosismo: "Sono stati nello spogliatoio nella partita prima della nostra (l'Arsenal ha giocato e vinto al 'Vitality Stadium' il 3 gennaio scorso, ndr). È normale che prendano una tazza e mi diano un espresso, lo faccio prima di ogni partita", ha sottolineato il tecnico del Tottenham che, poco dopo, ha posto l'accento su un altro aspetto che non è proprio riuscito a digerire: "Penso che in realtà sia un po' triste nel calcio che mi debbano fare una domanda su un bicchiere del caffè".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tottenham

Da non perdere

Premier League, crollo TottenhamAtalanta, no agli Spurs per Carnesecchi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS