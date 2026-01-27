Kolo Muani, che paura: Ferrari distrutta in un incidente, ecco come sta

Ferrari distrutta ma, per fortuna, solo tanta paura. Brutto incidente stradale per l'ex Juventus , Randal Kolo Muani . L'attaccante era in auto con il suo compagno di squadra Wilson Odobert quando, per una dinamica ancora da chiarire, si è verificato un impatto: come si evince dalle foto presto circolate sui social, il veicolo è rimasto seriamente danneggiato nella parte anteriore.

Il Tottenham rassicura tutti: "Kolo Muani e Odobert stanno bene"

A rassicurare tutti sulle condizioni dei giocatori, oltre agli scatti in cui compaiono attendere a bordo strada l'intervento dei mezzi di soccorso, ci ha pensato il Tottenham attraverso il proprio sito internet: "Randal Kolo Muani e Wilson Odobert stanno entrambi bene dopo l'incidente di oggi e dovrebbero essere disponibili per la partita di domani con l'Eintracht".