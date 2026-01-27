Corriere dello Sport.it
Kolo Muani, che paura: Ferrari distrutta in un incidente, ecco come sta

L'ex attaccante della Juve, ora al Tottenham, era in auto con il suo compagno di squadra Odobert quando si è verificato un impatto
2 min
Ferrari distrutta ma, per fortuna, solo tanta paura. Brutto incidente stradale per l'ex Juventus, Randal Kolo Muani. L'attaccante era in auto con il suo compagno di squadra Wilson Odobert quando, per una dinamica ancora da chiarire, si è verificato un impatto: come si evince dalle foto presto circolate sui social, il veicolo è rimasto seriamente danneggiato nella parte anteriore.

Il Tottenham rassicura tutti: "Kolo Muani e Odobert stanno bene"

A rassicurare tutti sulle condizioni dei giocatori, oltre agli scatti in cui compaiono attendere a bordo strada l'intervento dei mezzi di soccorso, ci ha pensato il Tottenham attraverso il proprio sito internet: "Randal Kolo Muani e Wilson Odobert stanno entrambi bene dopo l'incidente di oggi e dovrebbero essere disponibili per la partita di domani con l'Eintracht".

