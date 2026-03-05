Incubo retrocessione per il Tottenham, Tudor: "Pressione? La sentiamo, è 7 su 10 ma..."

LONDRA (INGHILTERRA) - Pericolo retrocessione per il Tottenham . Con il successo del West Ham a Craven Cottage sul Fulham e il pareggio del Nottingham a Manchester contro il City , gli Spurs hanno ora un solo punto di vantaggio (29) sulla coppia Hammers-Forest che occupa, attualmente, il terzultimo posto in Premier League (28) . Questa sera però (giovedì 5 marzo), Richarlison e compagni scendono in campo contro il Crystal Palace per cercare di allontanarsi dalle zone calde. Una gara spartiacque per la lotta salvezza , come sottolineato dal tecnico Igor Tudor : "Oggi contano solo i tre punti", ha sottolineato il croato in conferenza stampa . "Quando inizi la stagione e scegli i giocatori e lo stile, hai mesi per lavorarci. Nelle ultime dieci partite, lo stato mentale è totalmente diverso".

Tottenham, Tudor: "Sentiamo la pressione, è 7 su 10. C'è una cosa che non dobbiamo fare"

"Se sentiamo la pressione? Gli allenatori sentono sempre la pressione. È un sette (su dieci, ndr). Fa parte del mestiere, così come fa parte del mestiere godersi ciò che si può", prosegue Tudor. "Nei momenti positivi ti diverti, in quelli negativi no, ma la pressione c'è sempre. Quando avevo 10 anni e cercavo di diventare un calciatore, c'era pressione. Quando ho iniziato a giocare in prima squadra, l'ho sentita. È parte della mia vita e di quella di tutti i tecnici. Quello che non dobbiamo fare - dopo i due ko di fila con Arsenal e Fulham, ndr - è accettare la sconfitta come qualcosa di normale. È una questione di mentalità. Non puoi essere il tipo che entra nello spogliatoio dopo la gara, dice che tutto è perfetto, sorride e fa finta di niente".