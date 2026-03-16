Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tudor vede doppio? Prova a salutare Slot ma sbaglia, la gaffe diventa virale

L'allenatore del Tottenham, prima della sfida, cerca l'allenatore del Liverpool per stringergli la mano, ma commette un errore che fa ridere tutti
2 min
TagsTottenhamLiverpoolTudor

Liverpool-Tottenham ha dell'incredibile, non solo per il risultato, infatti, considerando le recenti prestazioni degli Spurs, il pareggio strappato ai Reds ad Anfield, al 90' con il gol di Richarlison è un gran risultato per la squadra di Tudor. Quello che però sta facendo parlare nelle ultime ore è ancora una volta, un 'errore' del tecnico del Tottenham, che ad inizio partita vorrebbe salutare Slot, ma non ci riesce.

Tudor e il divertente errore: scambia il suo collaboratore con Slot

Le avventure di Igor Tudor sulla pnchina degli Spurs non sembrano finire mai, e con voci di corridoio che mettono in dubbio la sua permanenza a Nord di Londra, lui porta a casa un punto fondamentale per la salvezza, soprattutto visto che affrontavano la corazzata del Liverpool. Ma ciò che ha fatto discutere di più è stato l'errore divertente commesso da Tudor. Sta volta non c'entra la scelta di un portiere al posto del titolare, come successo nella gara di Champions contro l'Atletico Madrid di Siemone, ma c'entra il suo collaboratore, Allan Dixon e Arne Slot, allenatore del Liverpool. Infatti, poco prima che la gara iniziasse, Tudor ha scambiato il suo  player liaison officer, Allan Dixon, con Arne Slot. I due, come si può notare dalle fotografie, si assomigliano molto, ed essendo entrambi pelati, l'errore di Tudor appare comprensibile in quanto il tecnico del Tottenham è arrivato alle spalle di Dixon. Una volta riconosciuto l'errore, l'ex Juve ha sorriso, dirigendosi verso la persona giusta, riuscendo così a stringere la mano a Slot prima della gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tottenham

Da non perdere

Tudor si salva in extremisPer la Premier è una Champions da incubo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS