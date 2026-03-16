Tudor vede doppio? Prova a salutare Slot ma sbaglia, la gaffe diventa virale

Liverpool-Tottenham ha dell'incredibile, non solo per il risultato, infatti, considerando le recenti prestazioni degli Spurs, il pareggio strappato ai Reds ad Anfield, al 90' con il gol di Richarlison è un gran risultato per la squadra di Tudor. Quello che però sta facendo parlare nelle ultime ore è ancora una volta, un 'errore' del tecnico del Tottenham , che ad inizio partita vorrebbe salutare Slot, ma non ci riesce.

Tudor e il divertente errore: scambia il suo collaboratore con Slot

Le avventure di Igor Tudor sulla pnchina degli Spurs non sembrano finire mai, e con voci di corridoio che mettono in dubbio la sua permanenza a Nord di Londra, lui porta a casa un punto fondamentale per la salvezza, soprattutto visto che affrontavano la corazzata del Liverpool. Ma ciò che ha fatto discutere di più è stato l'errore divertente commesso da Tudor. Sta volta non c'entra la scelta di un portiere al posto del titolare, come successo nella gara di Champions contro l'Atletico Madrid di Siemone, ma c'entra il suo collaboratore, Allan Dixon e Arne Slot, allenatore del Liverpool. Infatti, poco prima che la gara iniziasse, Tudor ha scambiato il suo player liaison officer, Allan Dixon, con Arne Slot. I due, come si può notare dalle fotografie, si assomigliano molto, ed essendo entrambi pelati, l'errore di Tudor appare comprensibile in quanto il tecnico del Tottenham è arrivato alle spalle di Dixon. Una volta riconosciuto l'errore, l'ex Juve ha sorriso, dirigendosi verso la persona giusta, riuscendo così a stringere la mano a Slot prima della gara.