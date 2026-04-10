De Zerbi emozionato per l'esordio con il Tottenham: "Mi sono tuffato subito dentro, ma non ho la bacchetta magica"

Roberto De Zerbi è sempre più vicino alla sua prima partita da allenatore del Tottenham . L'allenatore italiano è stato annunciato il 31 marzo come successore di Igor Tudor sulla panchina degli Spurs e il 12 aprile farà il suo debutto nella gara di Premier League in trasferta contro il Sunderland. Quasi due settimane per preparare il suo nuovo inizio in Inghilterra in una situazione tutt'altro che semplice: l'ultima vittoria del Tottenham risale allo scorso dicembre ed è solamente a un punto dalla zona retrocessione. A De Zerbi il compito di risollevare una big del calcio inglese .

Le parole di De Zerbi

In vista della sua prima partita da tecnico del Tottenham, l'ex Marsiglia ha parlato del suo ritorno in Inghilterra: "Sinceramente pensavo di venire qui in Premier dal prossimo anno", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "Poi, dopo, è stato molto veloce l'ultimo contatto con il Tottenham e avevo visto che stavano rientrando tanti giocatori, avevo visto che la prima partita che avremmo dovuto giocare sarebbe stata il 12 aprile, dunque avevo tempo per entrare e per capire cosa fare, più che per proporre".

"A Marsiglia un anno e mezzo bello ma faticoso"

Non era il suo obiettivo tornare subito in panchina dopo l'esperienza in Francia, ma ha deciso comunque di cogliere al volo la sfida proposta dal Tottenham e dalla sua situazione attuale: "L'ho presa come una grande opportunità. Onestamente volevo stare un po' fermo per rinfrescarmi la mente, a Marsiglia è stato un anno e mezzo bello ma faticoso. Invece è accaduto questo e mi sono ributtato subito dentro".

De Zerbi: "Frank e Tudor sono bravi e io non sono un mago"

Sulle sensazioni per il nuovo inizio: "È tutto emozionante. Il Tottenham è un grande club. Ci sono grandi giocatori. Ha vinto poche partite nel 2025 e nessuna nel 2026. La chiave non penso che sia calcistica ma più che altro mentale. Non sono un mago. Gli altri allenatori che sono passati qua, Frank e Tudor, li considero molto bravi. Non ho la bacchetta magica per cambiare le cose. Spero di portare qualche cosa di mio dal punto di vista caratteriale, motivazionale e poi qualche cosa in campo, ma poco perché non è il momento di fare troppo".