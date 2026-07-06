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Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham: ufficiale l'affare da 100 milioni

L’ex Milan protagonista di un trasferimento da record. Le prime parole: “Qui per magia”
2 min
TagstonaliTottenhamCalciomercato

Ora è ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista della Nazionale italiana lascia il Newcastle dopo tre stagioni e si trasferisce a Londra per una cifra complessiva di circa 100 milioni di euro, bonus inclusi. Un'operazione record per un calciatore italiano, annunciata ufficialmente dagli Spurs. L'accordo tra i due club era stato raggiunto nei giorni scorsi e il 2 luglio Tonali era partito dall'aeroporto di Linate alla volta di Londra.

Il comunicato del Tottenham su Tonali

Dopo l'arrivo in Inghilterra e il completamento delle ultime formalità, è arrivato anche l'annuncio ufficiale del Tottenham. "Siamo lieti di poter annunciare Sandro Tonali come nuovo giocatore del Tottenham. Figura tenace, creativa ed energica a centrocampo, Sandro arriva dal Newcastle, dove si è affermato come uno dei giocatori più costanti della Premier League". Tonali ha poi affidato ai canali ufficiali del club le sue prime parole da nuovo giocatore degli Spurs, raccontando le sensazioni provate al momento dell'arrivo e confermando quanto sia stato importante il colloquio con l'allenatore. "Sono molto felice di essere qui. Quando sono arrivato al Club oggi, mi sono sentito benissimo. Si diceva che ci fossero quattro o cinque club, ma in realtà ce n'era solo uno. Ho parlato con l'allenatore per quasi due ore del club, dei tifosi, dello stadio e del nostro calcio. È stato come per magia, perché ho capito subito che dovevo firmare per il Tottenham. Ho giocato contro il Tottenham diverse volte e ho sempre trovato un'atmosfera fantastica, creata da tifosi fantastici. Non vedo l'ora di iniziare la stagione".

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