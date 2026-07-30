Tonali e quei "10 minuti per De Zerbi": dal Newcastle al Tottenham passando per... Brescia

Sandro Tonali da settimane ha iniziato la sua nuova avventura con il Tottenham . Il centrocampista negli ultimi anni è stato un punto fermo del Newcastle , con il quale ha conquistato la qualificazione in Champions e la vittoria dell'FA Cup. L'ex Milan si è affermato in Premier League fino a raggiungere la quotazione di 100 milioni che gli Spurs hanno dovuto sborsare per portarlo alla corte di De Zerbi . Cifra che l'ha fatto diventare l'italiano più pagato della storia . Un'operazione che però va oltre il semplice denaro, come ha raccontato il centrocampista ai microfoni della Bbc. Tonali ha affermato di aver scelto il Tottenham dopo 10 minuti di chiacchierata con De Zerbi: "Abbiamo parlato del Brescia , della difficile situazione che sta affrontando il nostro club. Brescia è così piccola. Ho trascorso due settimane lì e l'ho incontrato due o tre volte".

Tonali: "Avevo deciso di tornare in Italia, ma era impossibile"

Tonali non si nasconde: "Onestamente, ho parlato anche con un'altra squadra". Ma l'attrazione per il Tottenham è stata troppo più forte: "Quando parli con una squadra, la prima impressione è fondamentale e la mia è stata molto positiva. Quando sei contento dopo una chiacchierata di 10 minuti, è tutto, tutto è perfetto".

Durante il calciomercato aveva anche considerato anche l'ipotesi di tornare in Serie A: "Con mia moglie avevamo deciso di tornare in Italia, ma era impossibile per via dei soldi. L'Inghilterra era la nostra soluzione e lì abbiamo trovato la soluzione migliore per me, per la mia carriera, per il calcio, per la mia felicità, per la mia famiglia. Ho parlato con due squadre. Dopo 10 o 15 minuti ho capito che il Tottenham sarebbe stata la mia prossima squadra".