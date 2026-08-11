Il Tottenham spende quasi 300 milioni ma De Zerbi avvisa: "Non abbiamo ancora finito!"

De Zerbi si avvicina per la prima volta a iniziare la stagione sulla panchina del Tottenham . Dopo la fase finale della scorsa annata dove è riuscito a conquistare la salvezza subentrando a Tudor, l'allenatore italiano ha portato una ventata di aria fresca in casa Spurs. Ne sono un esempio la dura conferenza stampa già dal ritiro estivo, e, soprattutto, i 267 milioni di euro spes i in questa sessione estiva di calciomercato. Matheus Fernandes, Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke, Martin Dubravka, Andy Robertson e Marcos Senesi: questi i nuovi giocatori sui quali potrà contare De Zerbi, ma sembra non essere finita qui.

De Zerbi e un mercato stellare "ancora non finito"

Infatti l'allenatore italiano ha confermato che il mercato del Tottenham non è ancora finito. "Sul mercato in entrata non abbiamo ancora finito, ci saranno altri giocatori che arriveranno", ha affermato l'allenatore al podcast Men in Blazers. "Il club è stato fantastico finora, ha concluso l'acquisto di giocatori molto importanti e anche se abbiamo speso tanti soldi credo che non sia ancora finito".

La cifra spesa dal Tottenham va rapportata anche alle cifre attuali che girano in Inghilterra, fuori portata per tutto il resto del mondo: "Per competere in Premier League serve prima di tutto un buon livello della rosa e ora non vedo l'ora di iniziare un'altra stagione non solo con ambizioni diverse, ma anche risultati diversi. L'ambizione della proprietà e della dirigenza è molto alta e dobbiamo trovare tutte le condizioni per costruire una squadra forte, più forte del passato, che possa nuovamente competere per il vertice".