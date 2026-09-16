Il Tottenham perde ancora, De Zerbi si sfoga: "Sono frustrato"

Tottenham già fuori dalla Coppa di Lega, eliminato dal Liverpool 3-1 . Ancora a secco di gol e vittorie in Premier League . De Zerbi non si dà pace e dopo il ko contro i Red Devils ha commentato: "Dobbiamo tirare di più e tirare meglio. Siamo dispiaciuti per il risultato. Sono deluso, frustrato. Penso che sia ingiusto, ma dobbiamo accettare questo momento sfortunato ed essere più forti".

De Zerbi sprona il Tottenham: "Credo nei miei giocatori, arriveremo a trovare il click"

Blindato da un contratto quinquennale, De Zerbi non sembra comunque in discussione nel breve periodo. Il Tottenham gli ha affidato un progetto a lungo termine e una rosa competitiva: "Credo nei miei giocatori, ho molta fiducia e una grande opinione di loro. Quando arriveremo a trovare il click, a vincere una partita, penso che ci divertiremo con questi giocatori, perché la qualità è incredibile".

Tottenham, De Zerbi: "Abbiamo qualità per segnare molti gol"

Contro il Liverpool, bene Bergvall, Kudus, Marmoush e Savio: "Non so se il momento in cui l'attacco si sbloccherà avverà sabato prossimo. Abbiamo abbastanza qualità per segnare molti gol".

Premier League, sabato si gioca Tottenham-Aston Villa

Sabato la sfida con un'altra squadra in difficoltà, ovvero l'Aston Villa di Unai Emery, che dopo quattro giornate ha raccolto un solo punto. Vittoria d'obbligo per arrivare alla sosta con il sorriso, anche se è più facile a dirsi che a farsi: "È un momento difficile, ma dobbiamo essere più forti, prepararci al meglio per la prossima partita e trovare questo scatto".