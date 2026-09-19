© APS

Tottenham, altro ko per De Zerbi: la posizione del club dopo l'attacco del tecnico ai calciatori

Gli Spurs hanno perso in Premier contro l'Aston Villa
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Eleonora Trotta
Eleonora Trotta

2 min

Pubblicato il 19.09.2026, 22:53

Tottenham

Continua la crisi del Tottenham. Dopo l'eliminazione nella Coppa di Lega, è arrivata anche la sconfitta casalinga (2-3) in Premier contro l'Aston Villa. Un ko in grado di innervosire molto De Zerbi, che nel post-gara ha criticato il comportamento dei suoi giocatori. Sul banco degli imputati è finito in particolare uno dei nuovi arrivati, Mateus Fernandes. "I leader devono fare i leader e guidare la squadra. Non mi è piaciuto Mateus". Poi ha aggiunto: "Non mi è piaciuta la condizione fisica della squadra. I giocatori che vanno in nazionale devono lavorare, ma gli altri devono lavorare di più".

De Zerbi disperato in panchina mentre il Tottenham perde ancora: le foto a bordocampo
Guarda la gallery

La posizione del club

Nonostante la partenza in salita, con una serie di risultati deludenti e l'eliminazione in Coppa di Lega, il club non pensa a cambiare guida tecnica. Dopo il mercato sontuoso, impreziosito dall'arrivo di Tonali, tutti si aspettavano di più, ma le novità sono tante quindi al momento prevale la volontà di attendere e di dare ancora fiducia a De Zerbi. Tranne clamorosi ripensamenti, si proseguirà quindi con l'ex allenatore del Marsiglia in panchina. 

Tutte le news
Tottenham

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS