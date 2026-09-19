Tottenham, altro ko per De Zerbi: la posizione del club dopo l'attacco del tecnico ai calciatori

Continua la crisi del Tottenham. Dopo l'eliminazione nella Coppa di Lega, è arrivata anche la sconfitta casalinga (2-3) in Premier contro l'Aston Villa. Un ko in grado di innervosire molto De Zerbi, che nel post-gara ha criticato il comportamento dei suoi giocatori. Sul banco degli imputati è finito in particolare uno dei nuovi arrivati, Mateus Fernandes. "I leader devono fare i leader e guidare la squadra. Non mi è piaciuto Mateus". Poi ha aggiunto: "Non mi è piaciuta la condizione fisica della squadra. I giocatori che vanno in nazionale devono lavorare, ma gli altri devono lavorare di più".