Milinkovic sfida Cristiano Ronaldo: dove e a che ora vedere in tv la finale dell'Arab Cup

Le mille trattative e poi una notte di coppa. Questa. Talmente importante che Riyad è tappezzata di manifesti dedicati al derby nella finalissima dell’ Arab Cup , in programma alle 17 italiane, nella lontana Ta’if, a 785 km a ovest: tra il volto di Ronaldo e quello di Milinkovic-Savic , stelle nei firmamenti di Al-Nassr e Al-Hilal, compare sempre quello di re Salman e di suo figlio Mohammed bin Salman. La finale di oggi è uno scontro tra titani che hanno mangiato la polvere del deserto insieme per 70 anni prima di spartirsi la fetta più sostanziosa della torta servita dal public investment fund. Per i nostri parametri è come se Inter e Milan, oppure Lazio e Roma, s’affrontassero in finale di Champions. Gli “italiani” Koulibaly e Milinkovic , insieme a Malcom , Marega e Ruben Neves , proveranno a trascinare gli azzurri dell’ Al-Hilal , la Juve d’Arabia capace di conquistare per ben due volte l’Arab Cup (l’ultima 28 anni fa) e in altre 18 occasioni lo scudetto; dall'altra parte CR7 , Mané, Brozovic, Telles e Fofana , punti di forza della società che ha 9 titoli nazionali in bacheca . In panchina due portoghesi: Jorge Jesus con l’Al-Hilal, Luis Castro con l’Al-Nassr che nella scorsa stagione fu di Rudi Garcia.

La probabile formazione di Jorge Jesus



AL-HILAL (4-2-3-1): Al Muaiof; Abdulhamid, Koulibaly, Al Boleahi, S. Al Dawsari; Milinkovic-Savic, Ruben Neves; Carrillo, Malcon, Al-Dawsari; Michael. Allenatore: Jorge Jesus

La probabile formazione di Castro

AL NASSR (4-3-3): Alaqidi, Telles, Madu, Lajami, Ghanam, Fofana, Alkhaibari, Brozovic, Mané, Ronaldo, Talisca. Allenatore: Castro.

Al-Hilal-Al Nassr, dove vederla in tv

Alle ore 17 al Prince Sultan Abdul Aziz Stadium di Abha scenderanno in campo per la finale della Champions League araba l'Al-Hilal e l'Al Nassr. La partita si potrà seguire in diretta tv in italiano su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestra. Anche Sportitalia, così come La7, ha acquistato i diritti del campionato, ma questa partita è in esclusiva su questa emittente.

Al-Hilal-Al Nassr, dove vederla in streaming

La finale della Champions League araba si potrà seguire anche in diretta streaming, per farlo naturalmente non sarà necessaria una TV ma basterà scaricare l'APP di Sportitalia.