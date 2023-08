Viaggio in Arabia: ecco come si vive il derby più sentito a Riyad

INVIATO A RIYAD - “Se sei di Riyad e tifi Al-Nassr sei stato sfortunato nella vita”. Thamer ha due colori in testa: il bianco e il blu dell’ Al-Hilal , la squadra della capitale che ha portato via dall’Europa campioni come l’ex Lazio Milinkovic-Savic, l’ex Napoli Koulibaly , ma anche Ruben Neves e Malcom , che pagato 60 milioni rappresenta l’acquisto più costoso nella storia della Saudi Pro League. Lo store ufficiale del club nella centralissima Prince Turki Bin Abdulaziz Al Awal Road oggi è un catino di passione, dove si concentrano ambizioni e sogni in vista della finale di Arab Cup di questo pomeriggio (ore 17 italiane , diretta Sportitalia) a Ta’if. Negli altoparlanti c’è l’inno societario a tutto volume. “Lo senti? - dice Thamer, mentre si fa immortalare con la maglia di Koulibaly - siamo un grande popolo. Non possiamo perdere”. Il derby è sentitissimo e quella che viene chiamata “Champions Araba” è la competizione più importante del Medio Oriente e nei Paesi del nord Africa. “Abbiamo Ronaldo, Brozovic, Mané. Cosa c’è da temere? Loro avranno anche una storia più vincente, ma il presente e il futuro è dell’Al-Nassr” ci tiene a sottolineare Sultan, fan gialloblù “da generazioni”, intercettato nel luogo di ritrovo dei tifosi che sostengono l’altra società potente di Riyad, a pochi km dal quartier generale dell’Al-Hilal.

Le donne i primi spazi di libertà in Arabia

“Non perdetevi la gara del 18 agosto contro l’Al-Tawoun, è il nostro esordio in casa, lo stadio sarà tutto esaurito. La gente è letteralmente pazza per Ronaldo e per questi giocatori”. Anche le donne, che nella società saudita wahabita hanno sempre avuto un ruolo subalterno, con la patente di guida per loro possibile solo da 5 anni e la “regola del guardiano maschio” ufficialmente ancora in vigore, cominciano ad avere spazi di libertà. Ogni piccolo progresso, qui, è una conquista. L’Arabia avanza ai suoi ritmi, diversi da quelli Occidentali. Non è raro notare quindi delle signore che acquistano maglie di calcio, anche se coperte dalla testa ai piedi con il tradizionale abaya che rende visibile solo il taglio degli occhi. Ad Ali, che ha appena comprato una maglia dell’Al-Nassr col suo nome e il numero 10 ma anche una divisa per sua moglie, chiediamo di poter fare una foto. A entrambi. “No, lei non può” ci risponde, facendola sedere in macchina mentre intrattiene con noi una conversazione sulla sua passione per il calcio. Il diritto di rivolgere la parola agli sconosciuti e intrattenere conversazioni sul pallone, evidentemente, è ancora lontano.

La tripletta di Firmino all'inizio

Curiosità: nonostante gli introiti del movimento siano cresciuti del 200% da quanto il fenomeno portoghese è atterrato sul pianeta Saudi, negli store la sua nuova maglia non è ancora arrivata. “Abbiamo migliaia di richieste, il sito è in tilt” ci racconta il titolare dello store. La Saudi Pro League, cominciata ieri sera col successo per 3-1 dell’Al-Ahli di Gedda contro l’Al-Hazem (tripletta di Firmino), promette spettacolo e scintille nei prossimi giorni. Prima, però, c’è una stracittadina da vincere e una coppa da alzare al cielo per scrivere la storia del derby più sentito nel Paese. La consegnerà direttamente il principe Mohammed Bin Salman, erede al trono e primo ministro che sta cercando di portare il Paese nel futuro, investendo milioni nello sport attraverso il programma “Vision 2030”. Gli occhi del pianeta sono sulla sfida tra Ronaldo e Milinkovic. E il trofeo, guarda caso, somiglia paro paro alla coppa del mondo.