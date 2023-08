Arabia Saudita, parla il direttore tecnico Emenalo: "Il futuro è già nostro"

INVIATO A RIYAD - «Avete visto la linea d’attacco dell’Al-Ahli? In Inghilterra potrebbe giocherebbe in un top club, in Italia lotterebbe per lo scudetto». Parola di Michael Emenalo , ieri uomo mercato del Chelsea di Abramovic e oggi gran visir della Lega Araba . La Saudi Pro League è andata a prendere il suo “director of football”, un direttore tecnico plenipotenziario che ha lavorato negli anni con Ancelotti e Mourinho , direttamente in Premier League . Perché l’obiettivo dei sauditi - avvicinandosi alla meta un milione dopo l’altro - è imitare il modello britannico fatto di spettacolo, ricavi, interesse e fidelizzazione del pubblico.

Emenalo, quanta distanza c’è oggi?

«Abbastanza, ma non troppa. Interesse dei media, ricavi commerciali, sponsor, stadi pieni, fusione di calciatori internazionali nelle rose. In Inghilterra c’è tutto questo, noi ci siamo messi in cammino e stiamo arrivando»



Con un miliardo già investito sul mercato la strada appare abbastanza in discesa.

«I soldi non sono tutto. Per la prima volta il popolo saudita ha a che fare con questo genere di campioni e nonostante la grande passione popolare ci sono dei passi da compiere per rendere questo show strutturale e duraturo nel tempo. Nel suo esordio in campionato l’Al Ahli ha schierato davanti Mahrez, Boudebouz, Saint-Maximin e Firmino, con Kessie a centrocampo e Mendy in porta. In Europa tante squadre invidierebbero questo roster».



Cosa si sta facendo per far crescere anche giocatori locali?

«Con la federazione c’è una strategia consolidata. Per il bene di tutti, la Nazionale deve diventare fortissima. Stiamo chiedendo ai club, con i soldi che arrivano dal governo, di implementare le Academy, dare spazio agli under 25 e migliorare i centri sportivi. I campioni possiamo prenderli subito, per avere giovani forti bisogna seminare ora e raccogliere domani».

Quali mansioni svolge un direttore del calcio in Saudi Pro League?

«Collaboro con gli allenatori, do suggerimenti tecnici, sviluppo in sinergia coi club il reclutamento sul territorio e faccio in modo che dal punto di vista tecnico migliorino certi processi».



Cina e Russia sono i modelli da evitare?

«Penso di sì. Noi non saremo un fuoco che brucia velocemente. Negli ultimi 7 anni, lontano dai riflettori, qui hanno lavorato per porre delle basi solide. I media hanno acceso i loro fari dall’arrivo di Ronaldo. Ma in Arabia Saudita costruiscono le fondamenta dal 2016. Il fenomeno durerà e diventerà sostenibile».



Sostenibile? In Europa non ci crede nessuno.

«In Europa hanno sperperato risorse per decenni e ora si scandalizzano perché l’Arabia Saudita compra i migliori. Fidatevi, tra non molto le società spenderanno ciò che incassano, incassando molto».



Quattro squadre sono di diretta emanazione del governo, altre 14 vengono aiutate ma contano di più sulle loro forze. Il sistema non crea disparità?

«Non penso sia un problema che ci siano 4 squadre finanziate dal Pif. Anche in Europa ci sono differenze sostanziali tra le squadre di prima fascia e le altre. Qui le altre hanno accettato la sfida, sanno che da loro dipende la crescita dell’intero movimento perché ci aiuteranno a strutturare la base. In questo Paese c’è un forte senso di responsabilità, c’è una visione comune».

Torniamo ai soldi spesi per i campioni. Non sono troppi?

«Questi ragazzi sono artisti, fanno felici le persone. Prendono tanti soldi, è vero. Ma rapportati al mercato di oggi, e alle potenzialità della famiglia reale saudita, non ci sono grosse differenze rispetto agli acquisti e agli stipendi del calcio europeo di dieci anni fa».



Da nigeriano, le piacerebbe portare in Arabia Saudita anche Osimhen?

«Certamente sì. Per me è un grande, lo amo. Sono sicuro che in Arabia Saudita si troverebbe a meraviglia. E sono certo che il Napoli se dovesse cederlo se la caverebbe, supererà la cosa e potrà trovare un altro nigeriano altrettanto forte».



Campionati come la Serie A rischiano di diventare subalterni?

«Non credo. Le grandi leghe come quella italiana non devono essere preoccupate per la perdita di prestigio. Al tavolo c’è posto per tutti. Di sicuro la SPL vuole diventare un punto di riferimento mondiale».