Al-Nassr, errore assurdo del portiere: guarda gli spalti con la palla in arrivo

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Inizio di campionato da incubo per l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo , che dopo aver vinto la Champions araba è incappato in due sconfitte nelle prime due giornate della Saudi Pro League , capace di attirare tanti campioni dall'Europa nell'ultima sessione di mercato.

Dopo aver perso senza CR7 al debutto sul campo dell'Al-Ettifaq allenato da Steven Gerrard, stavolta l'Al-Nassr ha schierato il suo capitano ma non è bastato ad evitare il ko casalingo contro l'Al-Taawon, (0-2). E se il fuoriclasse portoghese non ha brillato, il portiere Waleed Abdullah ha fatto peggio di lui. L'estremo difensore dell'Al-Nassr è infatti il protagonista di un video divenuto virale sui social, in cui lo si vede girato tranquillamente di spalle al campo guardando la curva su un retropassaggio di un compagno. Solo le urla dei tifosi e dei compagni lo hanno poi salvato da una figuraccia, avvisandolo del pallone in arrivo che il portiere poi ha raggiunto prima che finisse in calcio d'angolo.