Saudi Pro League, vince l'Al-Ittihad. Solo un pareggio per l'Al-Hilal

ROMA - Nella seconda giornata di Saudi Pro League primi tre punti per l'Abha che supera l'Al-Raed 1-0 grazie alla rete al 57' di Al Ruwaili, entrato solo ad inizio riprea. L'Al-Hilal di Milinkovic-Savic e Malcom non va oltre l'1-1 casalingo contro l'Al Feiha: succede tutto nel primo tempo. Al vantaggio ospite di Sakala (15') risponde al 20' Al Hamdan. L'Al-Ittihad di Benzema non si ferma: regolato 2-0 l'Al Taee con le reti di Hamdallah e Al Amri nella ripresa.