Saudi Pro League, il Ceo Nohra: «Ricavi +200%, ecco come diventeremo i migliori al mondo»

INVIATO A GEDDA - L’Europa per gli arabi si è trasformata in un supermercato, dove poter fare affari con una carta di credito senza limiti di spesa. E non finisce mica qui... «Ogni campionato ha le sue date per fare mercato, Fifa lo permette. Il nostro chiude il 7 settembre e i club sfrutteranno ogni giorno disponibile per rinforzarsi». Carlo Nohra , amministratore delegato della Saudi Pro League, ci racconta «la strategia a lungo termine» degli sceicchi. Riassumibile in un concetto largo ma al tempo stesso essenziale: «Vogliamo che i nostri club diventino i migliori del mondo e stiamo investendo sull’intrattenimento, sullo spettacolo, sugli asset come le infrastrutture e sui ricavi commerciali. Che sono cresciuti del 200% dalla passata stagione all’inizio di questa». Lo chiamano "Ronaldo's effect". Altro che prediche nel deserto: CR7 si è sempre detto sicuro che la SPL sarebbe entrata nella top 5 dei migliori campionati del mondo. «Cultura e religione qui sono davvero importanti, ma abbiamo dimostrato che possono andare d’accordo con lo spettacolo e il divertimento che solo lo sport può offrire» è convinto Nohra.

La visione

Ora ci sono le 4 regine d’Arabia controllate dal governo - Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Nassr e Al-Hilal - e poi le altre 14 società sovvenzionate dal portafoglio di re Salman ma in misura minore. Al Ceo della Lega non piace sentir parlare della formula 4+14 e pone alla sua struttura l’obiettivo di «elevare tutto il livello della lega, perché noi rappresentiamo 18 club e i ricavi dei broadcaster vengono divisi in parti uguali». L’esigenza, d’ora in avanti, sarà doppia: «continuare a far venire i migliori al mondo ma far crescere anche i talenti locali, perché una nazionale forte ci aiuta. Il reclutamento è fondamentale: in poco tempo arriveremo al 50% di Under 25 nelle rose». Affinché le risorse non vadano disperse, la Lega Araba punta infine a «un bilanciamento tra ciò che spendiamo e ciò che generiamo. Il piano è fare in modo che il nostro calcio diventi anche sostenibile, solo a quel punto il progetto di crescita potrà dirsi stabilizzato». «Oggi siamo al livello dei migliori cinque campionati in Europa - conclude Nohra - e non mi pongo obiettivi temporali per diventare il primo, ma so che faremo grandi cose perché il governo di questo Paese è con noi. Il focus di Vision 2030 è investire sull’intrattenimento e noi rappresentiamo lo strumento privilegiato per far divertire le persone». Con i soldi, le idee e la passione la montagna araba va da Maometto e il cerchio si chiude. Siamo solo all’inizio di una lunga storia.