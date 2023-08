Follia Milinkovic in Arabia: testata a un avversario e rosso diretto!

Benzema e Kessie decisivi

L'Al-Hilal ha comunque portato a casa il successo, imponendo un secco 4-0 agli avversari (in gol anche Mitrovic). In testa alla classifica della Saudi League si confermano Al-Ittihad e Al Ahli. Benzema e compagni battono 4-0 l'Al Riyadh: il francese segna un gol e propizia un assist. L'Al Ahli batte 1-0 l'Al Akhdoud, con rete in pieno recupero di Kessie. Pareggio (1-1) tra Al Ettifaq e Al Khaleej, mentre l'al Wehda batte 3-0 in trasferta l'Al Taee.