Ronaldo è inarrestabile, ha battuto di nuovo Messi: ecco il nuovo record

L'Al-Nassr si riprende in questo inizio di campionato e batte per 0-5 alla terza giornata l'Al-Fateh. Dopo le prime due sconfitte contro l'Al-Ettifaq e l'Al-Taawon, i gialloblù conquistano la prima vittoria trascinati dalle loro star: doppietta per Sadio Manè e tripletta per Cristiano Ronaldo.