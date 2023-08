Saudi League, doppietta e vittoria per Ronaldo. Kessie trascina l'Al Ahli

Al Nassr-Al Shabab, tabellino e statistiche

Kessie in gol, doppietta per Ceesay

L'Al Ahli batte 2-0 l'Al Taee. Franck Kessie realizza la rete del raddoppio, sfruttando un assist di Mahrez, che nel primo tempo aveva aperto le marcature. Con un gol al 93' di Al Brikan l'Al Fateh trova il pareggio per 2-2 a casa del Damac, trascinato dalla doppietta dell'ex leccese Ceesay. Terza vittoria consecutiva per l'Al-Taawon che vince in trasferta per 1-0 contro l'Al Akhdoud grazie al gol di Faqeehi.

Al Ahli-Al Taee, tabellino e statistiche

Damac-Al Fateh, tabellino e statistiche

Al Akhdoud - Al-Taawon, tabellino e statistiche