Ronaldo furioso per il gol annullato: "Sempre contro di me!"

Ronaldo è stato grande protagonista della vittoria per 4-0 conquistata dall'Al Nassr contro la formazione dell'Al Shabab. Il fuoriclasse portoghese ha messo a segno una doppietta su rigore, ma i gol potevano essere tre se non ci fosse stato un episodio avvenuto nel primo tempo.

Lo sfogo di Ronado: cosa è successo?

Al 18', quando il risultato era sull'1-0, Ronaldo ha realizzato un gol di testa che è stato subito annullato dall'arbitro dopo aver consultato il Var, a causa di una spinta del portoghese a un avversario. Una decisione che ha lasciato di sasso il campione dell'Al Nassr, il quale si è sfogato con la frase "sempre contro di me" per evidenziare quanto fosse contrariato per la mancata convalida della marcatura.