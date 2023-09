Saudi Pro League: Ronaldo trascina l'Al-Nassr, tonfo Ibanez con l'Al-Ahli

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Dopo le due sconfitte incassate nelle prime due giornate di campionato l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ha cambiato marcia e non si ferma più . Proprio il portoghese ha trascinato i suoi al 'King Abdullah Sport City Stadium' di Gedda, segnando una rete e firmando due assist nel 5-1 rifilato in trasferta all'Al-Hazm. Per la squadra di Luis Castro a segno anche Sadio Mané , ex Liverpool e Bayern Monaco.

Al Hazm-Al Nassr 1-5: statistiche e tabellino

Crolla l'Al-Ahli di Ibanez, bene l'Al-Ettifaq di Gerrard

Negli altri match di oggi (2 settembre) successo convincente per l'Al-Ettifaq allenato da Steven Gerrard, che spinto da una doppietta del francese Moussa Dembele supera 3-1 il Damac e ritrova così la vittoria dopo due turni di digiuno. Quarto acuto di fila poi per l'Al-Taawon (4-1 all'Al Wehda) che raggiunge così in vetta a quota 13 punti l'Al-Hilal di Milinkovic-Savic e Koulibaly. Pesante sconfitta invece per l'Al-Ahli dell'ex romanista Ibanez (titolare come Firmino, Mahrez e Demiral, espulso nel finale), battuto 5-1 sul campo dell'Al-Fateh. Vittoria esterna infine per Al Khaleej, che passa sul campo dell'Al-Shabab (1-3).

Saudi Pro League: risultati, tabellini e calendario

Saudi Pro League: la classifica