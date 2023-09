Gaffe clamorosa per l'Al-Ittihad: l'annuncio di Luiz Felipe è pieno di errori

L' Al-Ittihad ha ufficializzato in questi minuti l'arrivo di Luiz Felipe . Il difensore ex Lazio lascia così la Real Sociedad per unirsi al club dell' Arabia Saudita . Nella presentazione via social, ci sono però stati degli errori clamorosi .

Al-Ittihad, che gaffe con Luiz Felipe

Nell'annuncio pubblicato su Instagram, il club arabo ha deciso di rimarcare gli anni passati in Serie A con la maglia della Lazio. L'Al-Ittihad ha infatti condiviso un video con in sottofondo la musica del Padrino ed in cui viene detto che "l'Italia si è sempre distinta per la difesa e nient'altro". Una luogo comune che ha fatto infuriare i tifosi sui social. Inoltre, nella grafica, i gialloneri hanno scritto: "Welcome Luiz Felibe", sbagliando clamorsamente anche il cognome del loro nuovo difensore. Successivamente l'errore è stato corretto, ma la bufera social è rimasta...