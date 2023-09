Saudi League, Cristiano Ronaldo trascina l'Al Nassr. Ok Ibanez

Al-Raed - Al Nassr 1-3, tabellino e statistiche

Ibanez batte Joao Pedro e Barrow

Vince 3-2 l'Al Ahli di Roger Ibanez (in campo per novanta minuti), contro l'Al Taawoun. Tra gli ospiti in rete anche Joao Pedro e Musa Barrow. Nel finale decide la rete di Saint-Maximin. L'Abha di Tatarusanu ko in casa (3-1) contro l'Al-Ettifaq mentre finisce 1-1 la sfida tra l'Al Hazem e l'Al Taee.

