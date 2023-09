Saudi League, Cristiano Rolando show contro l'Al Ahli di Ibanez

RIAD - Cristiano Ronaldo fa volare l'Al Nassr con la fascia di capitano al braccio. L'asso portoghese ha segnato due volte anche contro l'Al Ahli di Ibanez e Kessie salendo a 9 gol e 4 assist in 7 partite. Numeri incredibili. E' stato proprio lui a sbloccare la partita, finita con il punteggio di 4-3, con un diagonale di sinistro, dopo il servizio di Mané. Erano passati appena 4 minuti. Poi Cristiano Ronaldo si è ripetuto nel secondo tempo. Doppietta anche per Talisca. Per l'Al Ahli sono andati invece a segno Kessie, Mahrez su rigore e Al Brikan. In classifica l'Al Nassr aggancia al quinto posto l'Al Ahli a quota 15 punti.