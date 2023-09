Ronaldo in gol con l'Al Nassr, ma non lo vede nessuno: il motivo

Al Nassr, i fumogeni nascondono il gol di CR7

Ronaldo ha sbloccato la sfida dopo appena 4 minuti grazie ad un bel diagonale mancino su assist di Mané. Dall'inquadradura della partita non è stato però possibile vedere effettivamente il pallone superare la linea di porta. La colpa è da attribuire ai fumogeni dei tifosi che hanno coperto completamente la parte finale dell'azione. Poco male comunque per CR7, vista la doppietta e l'ennesima grande prestazione in stagione.