Ronaldo, la rivelazione sul futuro: "Ecco quando smetterò di giocare"

Cristiano Ronaldo continua a essere protagonista con l'Al Nassr. Nel match giocato ieri con l'Al-Ahli Saudi , il fuoriclasse portoghese ha messo a segno una doppietta, anche se c'è stato un problema di visibilità in occasione della prima marcatura.

Quale sarà il futuro di Ronaldo?

Come riportato dal Daily Mail, Cristiano Ronaldo ha anche parlato del proprio futuro, sottolineando la volontà di proseguire la carriera da calciatore: "Continuerò a giocare finché le mie gambe non diranno: "Cristiano, ho finito". Ne ho ancora molto. Amo ancora il calcio e segnare gol.Mi piace ancora vincere. Dicono che sono finito ma sto ancora dimostrando che non è vero".