Saudi League, Cristiano Ronaldo trascina l'Al Nassr. Ok Barrow

HA'IL (ARABIA SAUDITA) - Un calcio di rigore di Cristiano Ronaldo all'87' regala all' Al Nassr la vittoria sul campo dell' Al Tai. Ospiti in vantaggio al 32' con Talisca , che ha sfruttato al meglio un assist dell'ex pallone d'oro, pareggio dei padroni di casa al 79' con Misidjan e gol decisivo di Ronaldo , che ha trasformato con freddezza il penalty del definitivo 2-1. Decimo gol in sette partite per il portoghese.

Barrow trascinatore, Luiz Felipe titolare

Vittoria in trasferta per l'Al Taawoun di Musa Barrow, che batte 3-1 l'Al Hazm. L'ex attaccante del Bologna (al secondo gol in tre gare) sblocca il risultato. Momentaneo pareggio dei padroni di casa con Toze (su rigore) e ospiti che si riportano avanti con Adam e Al Roqi (al 14' minuto di recupero). Finisce 0-0 la sfida tra Al Feiha e Al Ittihad, con l'ex laziale Luiz Felipe in campo per novanta minuti.

