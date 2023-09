Incredibile, la Saudi Pro League vuole anche i nostri arbitri!

Arbitri europei in Saudi Pro League: cosa sta succedendo?

Non sono bastate le voci di proteste da parte di chi accusa l'Arabia Saudita di "sportwashing" (come accaduto con i murales apparsi a San Siro): con l'arrivo di numerosi nomi importanti la Saudi Pro League prospera e accresce sempre più il proprio livello tecnico. L'idea ora sarebbe quella di adeguare le direzioni di gara ai nuovi standard: un progetto mirato a far compiere al campionato saudita un ulteriore salto di qualità. A lanciare l'allarme oltremanica è stato il Times, che riporta che la Saudi Pro League sta cercando di reclutare i migliori arbitri d'Europa. Secondo il quotidiano inglese i sondaggi hanno interessato non solo la Premier ma anche i maggiori campionati europei, allo scopo di trovare arbitri interessati a trasferirsi a tempo pieno: finora infatti gli arbitri stranieri hanno diretto sporadicamente gare saudite, come accaduto a Michael Oliver, pagato 3.000 sterline per dirigere il match tra l'Al-Hilal e l'Al-Nassr di Ronaldo. Ovviamente, in perfetto stile Saudi Pro League, si parla di cifre talmente alte con le quali, ai campionati europei, sarebbe impossibile competere.