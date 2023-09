Saudi League, solo pari per Ibañez e Wijnaldum. Tello show: tripletta!

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Termina 0-0 il big match dell'ottava giornata della Saudi Pro League tra l'Al-Ahli degli ex Roma Ibañez e Wijnaldum e l'Al-Ettifaq allenato da Steven Gerrard. I padroni di casa sbloccano il punteggio nella prima frazione con l'ex Liverpool Firmino ma il Var annulla per fuorigioco dell'attaccante brasiliano. Nella ripresa, i biancoverdi di Gedda premono sull'acceleratore alla ricerca del gol ma la difesa dell'Al-Ettifaq non si fa sorprendere. Con questo risultato, gli ospiti salgono al quinto posto a 17 punti, tallonati proprio dall'Al-Ahli sesto a quota 16.