Carrasco, la clamorosa simulazione in Saudi League diventa virale

ROMA - Saudi Pro League : siamo nel recupero del primo tempo di Al Hilal-Al Shabab quando l'ex Atletico Madrid Yannick Carrasco (ora in forza all' Al Shabab ) lotta per il pallone con l'avversario Ali Al Bulayhi , nei pressi della linea di bordo campo. Il belga rallenta la corsa del giocatore dell' Al Hilal con una spallata e guadagna il fallo laterale. A quel punto Al Bulayhi raccoglie il pallone e, forse innervosito dalla precedente spallata, lo spinge (un appoggio decisamente non violento), sul petto di Carrasco .

La clamorosa simulazione di Carrasco: cosa è successo?

E sarà proprio questa leggera pallonata a fare da "ciak" allo show di Carrasco: l'ex Atletico Madrid si gira verso il direttore di gara (come per sincerarsi che abbia visto il gesto) e contemporaneamente si accascia al suolo che nemmeno un diretto di Muhammad Alì, con annesso urlo di dolore di rito. Ma la commedia non finisce qui, visto che il direttore di gara Ivan Cisneros (di El Salvador), ci casca con tutte le scarpe e ammonisce un incredulo Al Bulayhi: forse anche per questo pare che la Saudi League sia a caccia di arbitri europei per innalzare il livello della competizione... La scena, comunque, è diventata ben presto virale e il web si è scatenato con i commenti. A partire da "simulazione da Oscar", a più ironici "Carrasco è collassato dopo aver ricevuto una pallonata nel petto. Speriamo stia bene!", o ai più amari "Carrasco porta il teatrino europeo in Saudi League", fino a chi propone Carrasco per un ruolo in una soap opera.

Al Hilal-Al Shabab, come è finita la partita?

A dire il vero, a parte un fallo laterale e un cartellino giallo, l'operato di Carrasco non ha prodotto granché. Infatti, se il primo tempo (nel quale Neymar aveva sbagliato un rigore) si è chiuso sullo 0-0, nella ripresa però l'Al Hilal ha trovato la via della vittoria per 2-0 andando a segno con le reti di Koulibaly e Mitrovic.