Cristiano Ronaldo e il ritiro: "C'è un motivo se voglio continuare"

"Non mi interessano i record. Quello che voglio è godermi il momento; la nostra squadra sta migliorando sempre di più, il nostro allenatore e il suo staff tecnico ci aiutano molto per arrivare al top". A 38 anni suonati Cristiano Ronaldo continua a macinare gol e infrangere record. Il campione ex Juve sta vivendo un momento di forma smagliante e il ritiro sembra ancora lontanissimo: per lui 24 gol e 7 assist in 22 partite tra Al-Nassr e Nazionale portoghese. Doppietta anche all'Al Duhail in Champions League Asiatica.