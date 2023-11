I tifosi inneggiano a Messi: Cristiano Ronaldo sorride, poi diventa una furia

Cristiano Ronaldo torna a far parlare di sé in concomitanza con l'assegnazione del Pallone d'Oro (l'ottavo per l'argentino) a Leo Messi. All'Al-Awwal Park Stadium, nella gara di coppa saudita tra l'Al Nassr di CR7 e l'Al-Ettifaq, i tifosi avversari hanno inneggiato a Messi provocando la reazione di Cristiano Ronaldo: il portoghese, dopo aver sorriso nervosamente, li ha zittiti portandosi l'indice alla bocca. E al gol di Mané che ha regalato la vittoria al suo Al Nassr, CR7 è andato ad esultare con l'ex Liverpool proprio sotto il settore dei tifosi avversari.