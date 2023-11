Saudi League, Wijnaldum in gol contro Benzema. Barrow sbaglia un rigore

Al Ettifaq-Al Ittihad, tabellino e statistiche

Joao Pedro in gol: Barrow sbaglia dal dischetto

Finisce 1-1 la sfida tra l'Al Taawoun e l'Al Riyad. L'ex attaccante del Cagliari Joao Pedro, sblocca il risultato al 4'. Al 56' Barrow ha l'occasione per raddoppiare, ma fallisce la grande occasione dagli undici metri. Al 72' arriva il pareggio di Saleh Al-Abbas. In pieno recupero accade di tutto: agli ospiti vengono assegnati due rigori. Hal Harajin fallisce il primo tentativo al 97'. Due minuti dopo Saleh Al-Abbas non sbaglia e regala il successo ai suoi.