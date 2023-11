Guai per Ronaldo, citato in giudizio per il caso Binance

Ancora problemi per Cristiano Ronaldo . L'attaccante dell' Al Nassr sarebbe stato citato in giudizio in una causa contro Binance , piattaforma di criptovalute con cui collabora dal 2022.

La causa contro Ronaldo

In particolare, il potoghese è accusato di aver "promosso, assistito e/o partecipato attivamente all’offerta e alla vendita di titoli non registrati in collaborazione con Binance". Il tutto è stato presentato lo scorso 27 novembre presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti in Florida. La causa sostiene che Ronaldo sapeva o avrebbe dovuto sapere "della vendita di titoli crittografici non registrati da parte di Binance", poiché ha "esperienza negli investimenti e vaste risorse per ottenere consulenti esterni". Intanto Binance è già stata condannata a dover risarcire di 4,3 miliardi di dollari il governo degli Stati Uniti per violazione delle leggi antiriciclaggio e di gestione di un'attività di trasmissione di denaro non registrata.