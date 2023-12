Ronaldo shock, gravi accuse all’arbitro e baci ai tifosi che incitano Messi

Notte da dimenticare per Ronaldo che ieri è stato sconfitto nettamente nel derby giocato dall'Al Nassr contro l'Al Hilal . La squadra del fuoriclasse portoghese ha subìto un netto 3-0 e non sono mancati degli episodi che hanno visto protagonista l'ex Juventus .

Ronaldo, cosa è successo?

Ronaldo era riuscito a segnare il gol del pareggio, ma l'arbitro l'ha annullato per un fuorigioco millimetrico. Il portoghese ha cercato anche di fermare l'inizio della successiva azione, in modo che potesse intervenire il Var, con il tecnico Luis Castro che si è rivolto all'assistente mostrandogli il replay attraverso lo smartphone. La tensione nei confronti della direzione arbitrale è sfociata nei momenti successivi, quando dopo un fallo subìto e non fischiato a Ronaldo, quest'ultimo ha mimato il gesto dei soldi, insinuando che l'arbitro sia stato pagato dalla squadra avversaria. Al termine del match, con l'Al Nassr sconfitto per 3-0, il pubblico avversario ha inneggiato più volte Messi, con Ronaldo che si è rivolto loro mandandogli degli ironici baci.