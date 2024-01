Laporte avverte: "In Arabia ci sono molti giocatori scontenti"

Aymeric Laporte , centrale difensivo attualmente in forza all'Al Nassr, ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza in Arabia Saudita, dove condivide lo spogliatoio con campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic , vecchie conoscenze della Serie A italiana. Il giocatore spagnolo, ancora nel giro della nazionale, ha sottolineato alcuni aspetti negativi della vita a Riyad .

Laporte: "Ci sono tanti giocatori scontenti in Arabia"

Nel corso dell'intervista concessa al quotidiano spagnolo AS, Laporte ha raccontato l'impatto con la Saudi League e le sostanziali differenze con il panorama calcistico europeo: "Molte cose sono diverse qui, bisogna adattarsi. Ogni giorno ci lavoriamo, cercando un compromesso, perché è una novità anche per loro avere giocatori europei in rosa. Devono abituarsi a una maggiore serietà, convivendo con giocatori che hanno una lunga carriera alle spalle".