Il tecnico dell'Al Nassr rischia l'esonero: Ronaldo può salvarlo solo in un modo

Luís Castro , allenatore di Cristiano Ronaldo all' Al-Nassr , è in bilico. Secondo la stampa araba, dopo la sconfitta per 3-1 contro l' Al-Raed nella Saudi League , il tecnico portoghese si giocherà il posto nel ritorno dei quarti di finale della Champions League asiatica contro l' Al-Ain .

Champions League asiatica decisiva per il futuro di Castro all'Al Nassr

Se Al Nassr dovesse essere eliminato, allora Castro sarà sollevato dall'incarico dopo trentasette partite. L'Al-Nassr giocherà in casa dopo aver perso 1-0 la gara di andata per effetto di un gol di Rahimi al 44'. Il match che ha, di fatto, aperto la crisi. L'appuntamento spartiacque è in programma lunedì prossimo, 11 marzo, con calcio d'inizio alle 20 all'Al-Awwal Park di Riyad.