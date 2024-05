Ronaldo, altra delusione con l'Al Nassr: perde ai rigori la finale di King Cup

Serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse portoghese non è riuscito a vincere la King League, al termine della finale giocata contro l'Al Hilal . Per l' Al Nassr sono stati fatali i calci di rigore .

Beffa Ronaldo, esce dal campo in lacrime

I novanta minuti si sono chiusi sull'1-1, con l'Al Nassr che è stata salvata nel finale grazie a un gol di Yahya che ha portato il risultato in equilibrio dopo il vantaggio iniziale di Mitrovic. La squadra di Ronaldo si è trovata in inferiorità numerica per via dell'espulsione rimediata dall'ex Napoli Ospina, ma negli ultimi minuti del match ci sono stati i cartellini rossi per Al-Bulaihi e Koulibaly che hanno portato l'Al Hilal ai tempi supplementari in nove uomini. Nonostante il vantaggio numerico, l'Al Nassr non è riuscita a vincere, con Ronaldo che ha dato vita a una prestazione fioca. I rigori hanno consegnato la King League tra le mani dell'Al Hilal, con il fuoriclasse portoghese che ha lasciato il campo in lacrime per il mancato trofeo.