Casa, auto e ventimila euro: l'Arabia Saudita ora tenta i dilettanti!

Non solo Benzema , Ronaldo , Neymar e chi più ne ha più ne metta: l' Arabia Saudita ora punta a rinforzare il calcio di base. Con una proposta succulenta, veicolata attraverso Fútbol Jobs , un'agenzia intermediaria per l'impiego al lavoro, gli sceicchi sono riusciti a catturare l'attenzione dei giocatori semiprofessionisti spagnoli. L'offerta di lavoro? F ino a 20.000 euro a stagione, volo, casa e macchina pagati per giocare nella Quarta Divisione saudita . L'obiettivo è costruire solide basi per il movimento, partendo dal basso.

I requisiti per giocare nella Quarta Divisione saudita

L'mporto dello stipendio, ovviamente, non assomiglia nemmeno alle cifre esorbitanti delle grandi star, ma la realtà è che con il livello richiesto e una remunerazione dai 10.000 ai 20.000 euro a stagione, per i giocatori è un'opportunità di guadagnarsi da vivere giocando a calcio come oggi non è possibile in Spagna, in una Regione Preferenziale o in una Prima Regione Autonoma. I requisiti ? Disponibilità a viaggiare subito, avere un profilo Transfermarkt o il passaporto sportivo, non avere precedenti penali, avere un video con le giocate ed essere un giocatore libero.