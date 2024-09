Cristiano Ronaldo aveva (ri)chiamato Allegri prima di Pioli. Lo voleva all'Al-Nassr

Da ieri Stefano Pioli è anche ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al-Nassr . Dopo la risoluzione del contratto con il Milan, con cui era ancora legato fino al 2025, il tecnico emiliano ha firmato un accordo da circa 7 milioni di euro a stagione, con bonus. Avrà la possibilità di allenare Cristiano Ronaldo , Marcelo Brozovic oltre al campione Mané e di farlo lavorando con il proprio staff. L'operazione è stata in discesa, facilitata dalla volontà del condottiero di ripartire subito, anche se sono serviti alcuni giorni per limare i dettagli e scrivere tutti i contratti.

Il tentativo di Ronaldo con Allegri

Il parere di Cr7 si è rivelato ovviamente decisivo, ma in queste ore è circolato anche un retroscena importante. E ci riferiamo al nuovo tentativo di Ronaldo, dopo quello dello scorso anno, di portare Allegri sulla panchina dell'Al-Nassr. Le chiamate non hanno portato però al risultato sperato dal campione portoghese e così per il post Castro il club saudita ha deciso di proseguire i colloqui con Pioli.