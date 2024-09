DAMMAM (ARABIA SAUDITA) - Esordio vincente e convincente per Stefano Pioli sulla panchina dell'Al-Nassr. Appena approdato in Arabia Saudita, l'ex allenatore del Milan conquista la sua prima vittoria nella quarta giornata della Saudi Pro League. L'Al-Nassr ha infatti battuto 3-0 l'Al-Ettifaq grazie alle reti di Cristiano Ronaldo su rigore al 33', Al Najdi al 56' e Talisca al 71'. Una vittoria importante per i gialloblù che salgono così al quarto posto solitario in classifica, a quota 8 punti.