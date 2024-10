Riecco Neymar, torna dopo un anno: "Ho sofferto"

Dopo un anno di assenza per infortunio, Neymar è pronto a tornare in campo. Convocato dall'Al-Hilal per la trasferta di Champions League asiatica contro l'Al-Ain negli Emirati Arabi, il brasiliano tornerà a giocare il prossimo 21 ottobre, come annunciat da lui stesso in un video pubblicato dal club: "So che siete impazienti, lo sono anch'io, e il 21 ottobre tornerò".