Al Nassr, nasce la tv ufficiale: da Ronaldo a Pioli, tutti i backstage

L'Al-Nassr di Pioli e Ronaldo continua la sua rincorsa all'Al-Hilal in testa alla classifica della Saudi League. È un grande momento per la squadra allenata dall'ex Milan, che dopo un inizio difficile ha raccolto quattro vittorie consecutive. E l'Al-Nassr oltre alle prestazioni in campo punta ad espandersi sempre di più anche sui media.