Cristiano Ronaldo, medico specializzato in botox e filler gli fa causa: "Mi deve 50mila euro"

Cristiano Ronaldo è stato citato in giudizio dal dermatologo Roshan Ravindran per un presunto mancato pagamento di circa 50.000 euro . La cifra riguarda trattamenti estetici effettuati tra il 2021 e il 2022 , quando il calciatore giocava nel Manchester United .

Botoz e filler, il medico gli fa causa a Cristiano Ronaldo: gli deve 50mila euro

La causa legale menziona anche servizi forniti a membri della famiglia o dell'entourage di Ronaldo. Il medico, specializzato in procedure estetiche come botox e filler, ha dichiarato di non poter commentare il caso per ragioni di privacy e legali. Al momento, né Ronaldo né il suo team hanno rilasciato dichiarazioni.