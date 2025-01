Arabia Saudita, Benzema e il gender reveal nello spogliatoio: scatta la festa

Dopo la vittoria dell’ Al-Ittihad contro l’ Al-Shabab di Nedved in Arabia Saudita , il terzino Muhannad Al-Shanqeeti è stato protagonista di un momento speciale negli spogliatoi: il terzino sta per diventare padre e ha deciso di fare il “Gender Reveal” davanti ai propri compagni nel post partita.

Arabia Saudita, Benzema e il gender reveal nello spogliatoio: cosa è successo

Tra i presenti anche l'ex Real Madrid Karim Benzema, che ha esortato Al-Shanqeeti a calciare un mini-pallone che conteneva il colore del sesso, rossa per la femmina e blu per il maschio: alla fine è uscito il colore rosa e subito dopo è cominciata la festa in spogliatoio tra cori e applausi.