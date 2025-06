Infinito CR7: rinnovo monstre con l’Al Nassr, obiettivo Mondiale (quello vero)

Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr. Anzi no, resta e rilancia. A fine maggio, al termine della stagione, l’addio all’Arabia Saudita sembrava ormai certo: CR7 pubblicò un post sui propri social in cui parlava di “capitolo finito” e di “storia ancora da scrivere”. D’altronde, alle porte c’era anche il nuovo Mondiale per club, con il portoghese che sembrava pronto a scegliere una