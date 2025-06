Cristiano Ronaldo: "Mondiale per Club? Meglio riposarsi. La priorità è il Mondiale del 2026"

Cristiano Ronaldo ha spiegato la sua decisione di non partecipare al prossimo Mondiale per Club, nonostante le numerose offerte ricevute. Intervistato dal canale YouTube dell’Al Nassr dopo, il campione portoghese ha motivato così la sua scelta: "Ho ricevuto diverse offerte per giocare nel Mondiale per club, ma non credo che avessero senso. Preferisco riposarmi e prepararmi bene, perché questa stagione sarà lunga, c’è il Mondiale 2026".