Ronaldo promuove Joao Felix, ma che stoccata al suo Portogallo: "Meglio l'Arabia"

L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha travolto per 4-0 il Rio Ave, formazione portoghese reduce da un'undicesima posizione in patria. Dopo il gol in apertura di Simakan la sfida è stata chiusa dalla tripletta del Pallone d'Oro di Madeira, per la seconda volta affiancato dal connazionale Joao Felix, acquisto di punta del club saudita in questa sessione di mercato. Più dei tre gol segnati, a far discutere sono state le dichiarazioni di Ronaldo nel post-partita proprio riguardo la scelta dell'ex Milan.
Ronaldo promuove l'Arabia
Intervistato al termine della sfida vinta per 4-0 contro il Rio Ave, Cristiano Ronaldo ha commentato così l'acquisto di Joao Felix: "Ha grande talento, lo sanno tutti. Ci darà una grossa mano in un campionato molto competitivo come quello arabo. Penso che per lui venire qui fosse un'opzione migliore rispetto al campionato portoghese". Una dichiarazione che sta facendo discutere in patria, dopo che Joao Felix ha preferito accasarsi all'Al Nassr rispetto a un ritorno al Benfica. "Basta guardare il numero di stelle che ci sono in Arabia Saudita - ha proseguito Ronaldo -. Penso sia stata una decisione molto saggia da parte sua. Se l'ho chiamato per convincerlo? No, non è il mio lavoro" ha concluso l'ex stella del Real Madrid.