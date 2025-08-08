Ronaldo promuove Joao Felix, ma che stoccata al suo Portogallo: "Meglio l'Arabia"

Ronaldo promuove l'Arabia

Intervistato al termine della sfida vinta per 4-0 contro il Rio Ave, Cristiano Ronaldo ha commentato così l'acquisto di Joao Felix: "Ha grande talento, lo sanno tutti. Ci darà una grossa mano in un campionato molto competitivo come quello arabo. Penso che per lui venire qui fosse un'opzione migliore rispetto al campionato portoghese". Una dichiarazione che sta facendo discutere in patria, dopo che Joao Felix ha preferito accasarsi all'Al Nassr rispetto a un ritorno al Benfica. "Basta guardare il numero di stelle che ci sono in Arabia Saudita - ha proseguito Ronaldo -. Penso sia stata una decisione molto saggia da parte sua. Se l'ho chiamato per convincerlo? No, non è il mio lavoro" ha concluso l'ex stella del Real Madrid.